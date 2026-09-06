La fiera di San Bartolomeo torna a Oropa

Sabato 12 e domenica 13 settembre la Fiera di San Bartolomeo offre un weekend ricco di tradizione e natura per tutta la famiglia. Entrambe le giornate ospiteranno dalle 9 alle 18 la storica fiera degli espositori e degli hobbisti, affiancata dall’immancabile distribuzione della tipica Polenta Concia dalle 12 alle 13:30.

Sabato si apre alle 9 con il Raduno della Pezzata Rossa di Oropa e la mostra dei trattori d’epoca (ore 10-15). Nel pomeriggio spazio al laboratorio per bambini al Giardino Botanico (ore 15:30) e all’escursione guidata al Rifugio Rosazza con aperitivo (ore 16, su prenotazione).

Domenica il programma prosegue con l’escursione all’Alpe di San Bartolomeo (ore 9:30), il Raduno del Cane Pastore di Oropa (ore 10) e la lavorazione del latte alle 10 e alle 15. I più piccoli potranno passeggiare sui pony (10:30-15), mentre per gli adulti sono previste le visite guidate al Santuario e ai Tesori (ore 11). A fare da cornice, la musica dal vivo della band Eva Cèra dalle 11 alle 16:30.

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