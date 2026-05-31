La fibra ottica di Open Fiber è arrivata a Biella

La fibra ottica di Open Fiber è arrivata anche nelle province di Alessandria, Asti, Biella e Cuneo. Famiglie, professionisti e imprese di 39 comuni possono oggi accedere alla migliore connettività disponibile sul mercato, con un’opportunità in più: ricevere un voucher da 100 euro grazie all’iniziativa ‘La fibra che ti premia’.

Tutti gli utenti residenziali che dal 4 maggio al 31 dicembre 2026 attiveranno una connessione ultraveloce in fibra ottica tramite uno degli operatori partner di Open Fiber potranno richiedere un voucher del valore di 100 euro. Il premio potrà essere convertito in un Buono Regalo Amazon.it, in una gift card MediaWorld, in buoni carburante Enilive o Q8 oppure, tra le novità di questa edizione, in buoni spesa Coop e Conad. Il termine ultimo per presentare la richiesta del premio è fissato al 31 gennaio 2027.

COME OTTENERE IL VOUCHER DA 100 EURO

Per partecipare all’iniziativa è sufficiente verificare la copertura del proprio indirizzo sul sito https://openfiber.it/buono- fibra , scegliere un operatore partner e procedere con l’attivazione della linea in fibra ottica. Una volta completata l’installazione, il voucher potrà essere richiesto compilando l’apposito form disponibile su https://openfiber.it/richiedi- buono-regalo/ . È inoltre importante assicurarsi che l’installatore applichi l’adesivo con il codice sulla borchia ottica, necessario per validare la partecipazione all’iniziativa. LA FIBRA OTTICA FTTH: UN’INFRASTRUTTURA STRATEGICA

La rete ultraveloce disponibile nei 39 comuni selezionati raggiunge oltre 67mila unità immobiliari grazie alla tecnologia FTTH (Fiber To The Home), che porta la fibra ottica direttamente all’interno degli edifici ed è l’unica soluzione in grado di garantire velocità di connessione fino a 10 Gigabit al secondo. «Con la disponibilità della fibra ottica FTTH e con iniziative come ‘La fibra che ti premia’, vogliamo accompagnare cittadini e famiglie nel passaggio verso una connettività più moderna e performante, riducendo concretamente il divario digitale nei territori», dichiara Cristiano Nidori, Regional Manager di Open Fiber. «La rete realizzata in Piemonte è un’infrastruttura abilitante per lo sviluppo economico e sociale, capace di sostenere nuovi servizi digitali, lo smart working e l’innovazione delle imprese locali».

UNA RETE SCALABILE A PROVA DI FUTURO

Numerosi i servizi tecnologici ad altissima capacità resi possibili dalla rete targata Open Fiber. Insieme alla navigazione internet ultravelocissima, con latenze ridotte e connessioni stabili anche in presenza di molti dispositivi collegati, l’infrastruttura realizzata in modalità FTTH abilita: smart working e lavoro ibrido avanzato, con videoconferenze in alta definizione, accesso simultaneo a piattaforme cloud e applicazioni professionali; streaming di contenuti in HD e 4K/8K, gaming online e servizi di intrattenimento senza interruzioni; servizi cloud e digitalizzazione delle imprese, inclusi data backup, cybersecurity, e strumenti di collaborazione evoluti; telemedicina e servizi sanitari digitali, come consulti da remoto e monitoraggio dei pazienti; accesso ai servizi digitali della Pubblica amministrazione, identità digitale, pratiche online e servizi smart city; applicazioni IoT e domotica, per edifici intelligenti, gestione energetica e sicurezza

Grazie alla tecnologia FTTH, Open Fiber mette a disposizione un’infrastruttura scalabile e a prova di futuro, in grado di sostenere l’innovazione digitale dei territori nel lungo periodo.

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