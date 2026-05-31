Seguici su

Attualità

Biella Piazzo: da lunedì tornano gli orari estivi della Ztl

“Il nostro obiettivo è quello di rendere il borgo sempre più accogliente”

Pubblicato

15 secondi fa

il

Il Piazzo entra nell'Associazione dei Borghi più belli d'Italia
Aggiungi La Provincia di Biella come Fonte preferita su Google
Biella Piazzo: da lunedì tornano gli orari estivi della Ztl.

Biella Piazzo: da lunedì tornano gli orari estivi della Ztl

L’Amministrazione Comunale informa che, a partire da lunedì 1° giugno, entreranno in vigore gli orari estivi della Zona a Traffico Limitato (ZTL) del Borgo del Piazzo, che resteranno attivi fino al 30 settembre.
La regolamentazione prevede:
* Dal lunedì al sabato: dalle ore 00.00 alle ore 05.00 e dalle ore 18.00 alle ore 24.00
* Domenica: ZTL attiva per l’intera giornata, dalle ore 00.00 alle ore 24.00
L’obiettivo della misura è quello di valorizzare ulteriormente uno dei luoghi più caratteristici e visitati della città, migliorandone la vivibilità e garantendo una fruizione più sicura e piacevole da parte di residenti, visitatori e turisti.
“Con l’arrivo della bella stagione – dichiara l’Assessore alla Viabilità Giacomo Moscarola – torna l’orario estivo della ZTL del Piazzo, una scelta che negli anni ha dimostrato di essere apprezzata e funzionale. Il nostro obiettivo è quello di rendere il borgo sempre più accogliente, permettendo una fruizione pedonale sicura e ordinata di uno dei luoghi simbolo della nostra città.”
“L’attivazione della ZTL nelle ore di maggiore frequentazione consente ai cittadini e ai visitatori di passeggiare con maggiore tranquillità tra le vie storiche del borgo, senza la costante presenza dei veicoli. Allo stesso tempo permette alle attività commerciali e ai pubblici esercizi di offrire un’esperienza più piacevole a chi sceglie di trascorrere del tempo nei dehors e negli spazi all’aperto.”
“Il Piazzo rappresenta un patrimonio storico, culturale e turistico di straordinario valore. Garantire un ambiente più sereno e sicuro significa favorire una visita più rilassata e di qualità per i numerosi turisti che ogni anno scelgono Biella e il suo borgo medievale come meta delle proprie passeggiate.”
L’Amministrazione invita cittadini e automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica presente agli accessi del borgo e a rispettare gli orari di attivazione della ZTL, contribuendo così alla tutela e alla valorizzazione del Piazzo.
Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *