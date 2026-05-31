Attualità
Biella Piazzo: da lunedì tornano gli orari estivi della Ztl
“Il nostro obiettivo è quello di rendere il borgo sempre più accogliente”
Biella Piazzo: da lunedì tornano gli orari estivi della Ztl.
Biella Piazzo: da lunedì tornano gli orari estivi della Ztl
L’Amministrazione Comunale informa che, a partire da lunedì 1° giugno, entreranno in vigore gli orari estivi della Zona a Traffico Limitato (ZTL) del Borgo del Piazzo, che resteranno attivi fino al 30 settembre.
La regolamentazione prevede:
* Dal lunedì al sabato: dalle ore 00.00 alle ore 05.00 e dalle ore 18.00 alle ore 24.00
* Domenica: ZTL attiva per l’intera giornata, dalle ore 00.00 alle ore 24.00
L’obiettivo della misura è quello di valorizzare ulteriormente uno dei luoghi più caratteristici e visitati della città, migliorandone la vivibilità e garantendo una fruizione più sicura e piacevole da parte di residenti, visitatori e turisti.
“Con l’arrivo della bella stagione – dichiara l’Assessore alla Viabilità Giacomo Moscarola – torna l’orario estivo della ZTL del Piazzo, una scelta che negli anni ha dimostrato di essere apprezzata e funzionale. Il nostro obiettivo è quello di rendere il borgo sempre più accogliente, permettendo una fruizione pedonale sicura e ordinata di uno dei luoghi simbolo della nostra città.”
“L’attivazione della ZTL nelle ore di maggiore frequentazione consente ai cittadini e ai visitatori di passeggiare con maggiore tranquillità tra le vie storiche del borgo, senza la costante presenza dei veicoli. Allo stesso tempo permette alle attività commerciali e ai pubblici esercizi di offrire un’esperienza più piacevole a chi sceglie di trascorrere del tempo nei dehors e negli spazi all’aperto.”
“Il Piazzo rappresenta un patrimonio storico, culturale e turistico di straordinario valore. Garantire un ambiente più sereno e sicuro significa favorire una visita più rilassata e di qualità per i numerosi turisti che ogni anno scelgono Biella e il suo borgo medievale come meta delle proprie passeggiate.”
L’Amministrazione invita cittadini e automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica presente agli accessi del borgo e a rispettare gli orari di attivazione della ZTL, contribuendo così alla tutela e alla valorizzazione del Piazzo.
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