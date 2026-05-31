Attualità
Donna scivola sul sentiero verso Oropa
Intervento dell’elicottero Drago per portare in salvo la infortunata
Donna scivola sul sentiero verso Oropa.
Intervento dei vigili del fuoco e 118 per recuperare una donna scivolata lungo il sentiero che da Pralungo porta a Oropa.
La donna ha riportato diverse ferite.
È stato necessario intervenire con l’elicottero Drago per portarla in salvo.
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