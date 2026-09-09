Che cos’è una Color run? È una corsa, o meglio una passeggiata, in cui non si ha paura di diventare tutti colorati: accade passando attraverso nuvole di polverina di tutte le tonalità, per far sì che la carovana di podisti e camminatori somigli a un enorme e divertente arcobaleno.

La Color run sabato 19 settembre a Santhià

Sabato 19 settembre la Color run debutterà a Santhià e lo farà con una mano tesa alla generosità: il ricavato sarà infatti destinato ai progetti del Fondo Edo Tempia, associazione punto di riferimento per la prevenzione, cura, assistenza e ricerca sul cancro nel Piemonte nord-orientale. È il locale gruppo del Fondo a organizzare, in collaborazione con i commercianti locali e con il patrocinio della città di Santhià.

La data è in concomitanza con una giornata ricca di eventi: ci saranno la Festa dello sport e il “fora tüt”, l’evento delle offerte speciali del commercio cittadino. L’appuntamento è a partire dalle 13 in piazza Giovanni XXIII, davanti alle scuole medie, per le iscrizioni. Alle 14

si parte, per un percorso di tre chilometri a passo libero e con due tappe speciali: in piazza Allende all’altezza della caserma dei vigili del fuoco e in via Pascoli all’oratorio di San Grato ci saranno le due postazioni colore, dove “tingersi” per l’occasione. Il suggerimento

è di indossare una maglietta bianca e un paio di occhiali da sole. L’arrivo con festa finale è in piazza Aldo Moro. Lungo il percorso ci saranno musica, animazione e balli di gruppo, con le voci di Federica Lobrano e Angelo Cappuccio e la selezione di dischi di dj Alex Live.

L’organizzazione prevede premi speciali per i tre gruppi più numerosi e un gadget omaggio ai primi duecento iscritti.

L’iscrizione costa 10 euro dai 7 anni in su e 5 euro per bambine e bambini fino a 6 anni di età. «Non mancate, vi aspettiamo per correre, ballare e fare del bene insieme» è il messaggio d’invito di Angelo Cappuccio, il volontario del Fondo Edo Tempia che è

responsabile delle manifestazioni sportive. L’associazione ha una sede-ambulatorio a

Santhià in via Matteotti 66. Qui si possono prenotare visite mediche gratuite di prevenzione (controllo dei nei, senologia), test del Psa per tenere sotto controllo la prostata e consulenze nutrizionistiche. Volontarie e volontari sono a disposizione il lunedì

e il giovedì dalle 15 alle 17,30.

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