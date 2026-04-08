La città di Biella attiva un canale WhatsApp ufficiale

La giunta comunale di Biella ha approvato l’attivazione di un canale WhatsApp istituzionale. Un nuovo strumento pensato per rendere ancora più immediato il rapporto tra amministrazione e cittadini.

La decisione si inserisce nel percorso già avviato dall’ente sul fronte della comunicazione digitale, in linea con la Legge 150/2000, e affianca i canali già attivi – sito istituzionale e social network – con l’obiettivo di ampliare la diffusione delle informazioni e raggiungere un pubblico sempre più ampio.

Il canale, denominato Città di Biella, è già disponibile sull’applicazione WhatsApp e funzionerà in modalità unidirezionale, consentendo al Comune di inviare aggiornamenti in tempo reale su eventi, servizi, scadenze, viabilità e allerte di protezione civile. Tra i principali vantaggi, la possibilità di ricevere comunicazioni tempestive direttamente sul proprio smartphone, attivando le notifiche. Il tutto garantendo, al contempo, la tutela della privacy degli utenti.

«Con l’attivazione del canale WhatsApp compiamo un ulteriore passo avanti verso una pubblica amministrazione sempre più vicina ai cittadini – dichiara il sindaco di Biella, Marzio Olivero -. Vogliamo rendere notizie, avvisi e aggiornamenti più immediati e accessibili, utilizzando strumenti già presenti nella quotidianità delle persone».

Sulla stessa linea l’assessore all’Innovazione tecnologica, Edoardo Maiolatesi: «Si tratta di un passo concreto verso una comunicazione pubblica più efficace e moderna. WhatsApp è uno strumento diffuso e intuitivo: integrarlo nei canali istituzionali significa migliorare la capacità dell’Ente di informare in modo tempestivo, mantenendo elevati standard di sicurezza e trasparenza».

L’iscrizione al servizio, completamente gratuita, si potrà effettuare con la seguente procedura:

Apri WhatsApp → sezione Canali → cerca ‘Città di Biella’ e segui il canale.

Oppure collegandosi al link diretto: https://whatsapp.com/channel/0029Vb7oK4n7z4kZxMKqkd3L

Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito del Comune di Biella e sulle pagine Facebook ed Instagram ‘Città di Biella’.

Il Comune sottolinea inoltre che il canale WhatsApp rappresenta esclusivamente uno strumento informativo e non sostituisce i canali ufficiali con valore legale, come l’Albo Pretorio online, la PEC o il sito istituzionale. Rimarranno quindi invariati tutti gli strumenti previsti dalla normativa per le comunicazioni ufficiali.

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