La Cisl dopo i fatti di Trino: “Basta con i rigurgiti d’odio e l’esaltazione di regimi totalitari”

Il biellese Roberto Bompan (Fnp Cisl Piemonte Orientale) interviene dopo quanto accaduto a Trino, dove durante la festa patronale sono stati diffusi canti inneggianti al ventennio ed eseguiti saluti fascisti.

La CISL guarda con profonda preoccupazione a quanto accaduto recentemente a Trino, nel Vercellese, durante la festa patronale. La diffusione di canti inneggianti al ventennio, l’esecuzione di saluti fascisti e l’uso di cori divisivi e di scherno rappresentano episodi che non possono trovare spazio in una società civile e democratica.

Riteniamo inaccettabile che tali manifestazioni vengano derubricate a semplice esercizio della libertà di espressione. La nostra Repubblica è fondata sulla Costituzione e sui valori dell’antifascismo, pilastri che non possono essere messi in discussione né trattati con indifferenza da parte di chi riveste ruoli pubblici. Invocare il diritto di parola non può e non deve diventare un paravento per giustificare l’apologia di ideologie che hanno storicamente oppresso e diviso il Paese.

Come sindacato, da sempre impegnato nella difesa dei diritti dei lavoratori e della dignità della persona, crediamo che il compito di chi amministra sia quello di essere garante dei valori fondanti della nostra convivenza civile. È necessaria, da parte delle istituzioni locali, una posizione chiara e inequivocabile: il rispetto reciproco e la coesione sociale passano anche attraverso il fermo rifiuto di ogni rigurgito di odio, intolleranza o esaltazione di regimi totalitari.

Chiediamo che si ritrovi il senso profondo delle istituzioni, promuovendo momenti di aggregazione che sappiano unire la comunità anziché alimentarne la polarizzazione attraverso gesti che offendono la memoria storica e i principi democratici di tutti.

Fnp Cisl Piemonte Orientale (P. O.)

Roberto Bompan

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