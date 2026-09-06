Un progetto legato al territorio, una storia che racconta la passione per la birra, un’idea che unisce amicizia, competenza e passione. E’ Birra Oropa, il nuovo progetto brassicolo collaborativo che unisce l’eccellenza dei birrifici locali e la valorizzazione del territorio presentato per la prima volta a Bolle di Malto, il Salone Italiano della Birra a Biella.

La birra Oropa presentata a Bolle di Malto

Birra Oropa è una beer firm, un’azienda che produce birra grazie alla collaborazione con birrifici terzi. Questo modello organizzativo permette di non avere impianti di produzione propri ma di valorizzare quelli esistenti, concentrandosi su aspetti strategici come la ricetta del prodotto, la commercializzazione e la comunicazione.

Il marchio Birra Oropa è l’espressione della neo impresa Leon d’Oro, creata da Alessio e Christian Zegna con Matilde Giacomini.

“L’azienda è nata a luglio a Masserano a partire dalla nostra esperienza consolidata nel settore food and beverage e della comunicazione – spiega Alessio Zegna, fondatore dell’azienda con il fratello Christian e la cugina Matilde -. Vogliamo portare un valore nuovo alla Conca di Oropa, un luogo iconico del Biellese, attraverso uno dei prodotti più significativi del territorio, la birra. Entrambi, Oropa e la birra, raccontano un messaggio fatto di comunità, stare insieme, orgoglio per il Biellese. Ecco perché il progetto è nato come un modello collaborativo che coinvolge i birrifici del territorio invitandoli a interpretare, di volta in volta, la propria identità brassicola all’interno del marchio Birra Oropa”.

A Bolle di Malto 2026 viene presentata la prima birra del progetto: Burnell. Prodotta dal Microbirrificio Un Terzo, è una Session IPA da 4,5°, dal carattere deciso ma leggera, fresca e beverina.

In autunno sarà realizzata la seconda birra e l’obiettivo è arrivare a sviluppare una linea con sei birre entro il 2027 grazie alla collaborazione con tre birrifici locali: “In questa prima fase – aggiunge Zegna – stiamo strutturando la distribuzione attraverso i canali retail e gdo a livello piemontese, per poi scalare la logistica anche a livello nazionale”.

La dimensione collaborativa di Birra Oropa si declina anche attraverso un aspetto centrale dell’azienda Leon D’Oro: mettere a fattor comune l’expertise interno attraverso la consulenza alle PMI nel settore agroalimentare per lo sviluppo commerciale: “Crediamo molto nella potenzialità del Biellese, un territorio che amiamo. Con questo progetto vogliamo dare il nostro contributo per far crescere anche le piccole realtà del settore e contribuire così allo sviluppo locale e alla valorizzazione del Biellese” conclude Alessio Zegna.

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