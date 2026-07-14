È stato eseguito nella giornata di sabato 11 luglio il rimpatrio di un cittadino ivoriano di 47 anni. L’uomo era già detenuto presso la casa circondariale di Biella.

Ivoriano accusato di violenza sessuale rimpatriato

Stava scontando una condanna per violenze sessuali commesse in altra provincia piemontese. Aveva infatti palpeggiato due donne nei pressi della stazione ferroviaria L’uomo, inoltre, era già stato condannato in altre occasioni per inosservanza dell’Ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni.

Il provvedimento di espulsione è stato disposto dal magistrato di Sorveglianza di Vercelli come misura alternativa alla detenzione. L’operazione è stata eseguita dal personale della Polizia di Stato della Questura di Biella che hanno accompagnato l’ivoriano fino alla frontiera di Malpensa e rimpatriato nel proprio Paese d’origine.

L’intervento si inserisce nell’ambito delle attività di contrasto all’immigrazione irregolare e di tutela della sicurezza pubblica su

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