Mentre il lusso tradizionale rallenta il passo, lo sportswear e il tessile tecnico vivono un momento d’oro.

Its Tam scommette sullo sportswear: al via un nuovo corso

L’abbigliamento sportivo è diventato parte integrante della vita quotidiana, spinto da un’innovazione tecnologica costante: il mercato globale è passato da 172,3 miliardi di dollari nel 2016 fino a raddoppiare i propri valori. A trainare questa espansione è il segmento “sportech”, caratterizzato da nanotecnologie, fibre antimicrobiche e sinergie dirette tra produttori e brand.

In vista del biennio 2026/2028, l’ITS TAM di Biella risponde alle trasformazioni del mercato introducendo un nuovo percorso formativo interamente dedicato alla progettazione e realizzazione di capi per la confezione e la maglieria sportiva. Il diploma forma una figura altamente qualificata in grado di fondere creatività, estetica, funzionalità e tecnologie digitali, seguendo il prodotto dall’idea iniziale fino all’industrializzazione.

I dettagli del nuovo corso e delle altre proposte in avvio in autunno saranno presentati martedì 8 settembre alle ore 10:00, durante l’Open Day nei laboratori di Magnonevolo. Oltre allo sportswear, l’offerta comprende i percorsi di Creative Textile Designer, focalizzato sulla creazione di collezioni e tessuti belli e sostenibili, e Fashion Maker della Confezione e della Maglieria, orientato alla trasformazione del concept in un capo pronto per la produzione.

Come sottolinea il direttore didattico Davide Furfaro, gli studenti acquisiranno competenze avanzate nell’uso di software come Lectra, Clo3D e sistemi PLM, con una particolare attenzione alla sostenibilità e all’economia circolare. Il corso dedicato allo sportswear vanta già la collaborazione di grandi marchi come Colmar, Sparco ed Herno, e offre la possibilità di esercitarsi su macchinari di ultima generazione.

I corsi sono completamente gratuiti grazie al contributo della Regione Piemonte. Su un totale di 1.800 ore, oltre un terzo è dedicato a stage aziendali: un modello didattico efficace che garantisce un tasso di occupazione del 93% entro un anno dal diploma.

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