I riconoscimenti sono stati finanziati con la premialità dei fondi MIM. E il supporto di Iwta per riconoscere l’impegno degli allievi dell’anno 25-26. L’importo totale è di 12 mila euro. Annunciato il nuovo direttore, Davide Furfaro.

Its Academy: consegnate le borse studio

Sono state assegnate nell’aula magna del Tam in corso Pella 10, le 9 borse di studio per merito (per un valore di mille euro ciascuna) finanziate con la premialità dei fondi MIM. La Fondazione Its Academy Sistema Moda ha destinato i riconoscimenti agli allievi dell’anno scolastico 25-26 che si sono distinti e nella stessa giornata è stato

consegnato anche l’attestato dell’Associazione Laniera IWTA del valore di 3mila euro. Il riconoscimento ha permesso a uno studente di trascorrere in Australia e in Nuova Zelanda un soggiorno formativo alla pianificazione del quale hanno contribuito, ospitandolo nelle loro farm, anche Vitale Barberis Canonico, Reda e altre aziende che

operano nella promozione della lana merino.

Il presidente Pier Francesco Corcione, nell’occasione, ha annunciato la nomina del nuovo direttore di Tam e Gem, Davide Furfaro (già direttore didattico) passando poi a salutare gli ospiti: “Gli Its rappresentano il futuro del manifatturiero italiano e sostenere gli studenti meritevoli vuol dire dare una visione più aperta ai giovani, stimolare

le loro capacità e la loro crescita professionale. Le opportunità offerte dalle imprese che ospitano i nostri ragazzi per gli stage, i contratti di apprendistato e le stesse borse di studio, rendono concreto e solido il nostro percorso di

formazione e ci auguriamo che sempre più aziende entrino a far parte della famiglia del Tam. A Iwta, in particolare,

va la nostra gratitudine per aver permesso a un nostro studente di intraprendere un viaggio all’estero così importante. Si tratta di una testimonianza che consolida la collaborazione fra il nostro istituto e le realtà del territorio”.

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