Intervento di manutenzione per la copertura di Palazzo Oropa

Un passo avanti concreto per la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale.

La Giunta ha infatti approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la manutenzione straordinaria della copertura di Palazzo Oropa, edificio che ospita gli uffici comunali e, all’ultimo piano, la sede del Giudice di Pace.

L’intervento prevede un investimento complessivo di 640.000 euro, di cui 500.000 euro a carico del Comune di Biella e 140.000 euro finanziati dal Ministero della Giustizia, nell’ambito dell’accordo sottoscritto tra i due enti.

Il progetto comprende anche una serie di interventi tecnici e impiantistici, con particolare attenzione alla sicurezza, alla sostenibilità e al rispetto dei vincoli esistenti.

L’assessore ai Lavori Pubblici, Luca Castagnetti, dichiara: «Con questo intervento mettiamo mano a una criticità che richiede attenzione e risorse importanti. Palazzo Oropa è un edificio pubblico che merita cura e manutenzione costante: approvare il progetto significa iniziare a dare una risposta concreta a un’esigenza reale. È un risultato reso possibile anche dalla collaborazione con il

Ministero della Giustizia, che ringraziamo, il quale ha permesso di condividere il peso economico

dei lavori.»

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