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Incubo carburante, il costo medio al litro nel Biellese sfiora i 2 euro e 10

Nonostante la proroga dei tagli delle accise al Primo Maggio

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Incubo carburante, il costo medio al litro nel Biellese sfiora i 2 euro e 10

Incubo carburante, il costo medio al litro nel Biellese sfiora i 2 euro e 10.

Incubo carburante, il costo medio al litro nel Biellese sfiora i 2 euro e 10

«Con questa misura mettiamo in campo un ulteriore impegno sulle accise: un intervento necessario, alla luce della particolare situazione in Medio Oriente».

Lo dichiara il Ministro Gilberto Pichetto Fratin, con riferimento alla rideterminazione temporanea delle aliquote di accisa sui carburanti, a decorrere dall’8 aprile e fino al 1^ maggio 2026, così come deliberato dal Consiglio dei Ministri di ieri.

Intanto, secondo i siti del settore, nel Biellese il prezzo medio del gasolio si aggira intorno ai 2 euro e 10 al litro, mentre la benzina supera l’1,70 euro.

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