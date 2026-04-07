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Incidente tra due moto a Brusnengo: ci sono feriti

Sinistro avvenuto nel giorno di Pasquetta

Pubblicato

23 secondi fa

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anziano accusa un malore in piscina

Incidente tra due moto a Brusnengo: ci sono feriti.

Scontro tra due moto nel giorno di Pasquetta. A essere coinvolti una Harley Davidson condotta da un uomo del 1968 di Pray con lui in sella una donna del 1970 e una Guzzi condotta da un uomo del 1989 residente fuori provincia, in sella aveva una donna. Tutti i coinvolti sono stati portati in ospedale a Biella per accertamenti.

Sul posto i carabinieri oltre al 118.

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