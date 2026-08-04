AttualitàBiella
Incidente stradale autonomo a Valdengo
La donna è rimasta ferita e portata in ospedale a Ponderano per le cure del caso
Incidente stradale autonomo a VAldengo.
Donna a bordo di una Kia ha perso il controllo dell’auto finendo contro lo spartitraffico. E’ rimasta ferita ed è stata portata all’ospedale di Ponderano. Sul posto i vigili del fuoco.
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