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Incidente stradale autonomo a Valdengo

La donna è rimasta ferita e portata in ospedale a Ponderano per le cure del caso

Pubblicato

22 secondi fa

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Ciclisti feriti dopo la Granfondo Biella-Oropa
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Incidente stradale autonomo a VAldengo.

Donna a bordo di una Kia ha perso il controllo dell’auto finendo contro lo spartitraffico. E’ rimasta ferita ed è stata portata all’ospedale di Ponderano. Sul posto i vigili del fuoco.

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