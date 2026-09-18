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Incidente stradale a Gaglianico. Due veicoli si sono scontrati

Una donna di Valdilana rimasta ferita e portata in ospedale.

Pubblicato

18 secondi fa

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la moglie viene scippata e il marito ha un infarto
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Incidente stradale a Gaglianico. Due veicoli si sono scontrati

Bmw 120 condotta da un uomo del 1996 di Cerrione con un passeggero, l’altro veicolo condotta da una Ford Fiesta condotta da una donna del 2002. Quest’ultima è stata trasportata in ospedale a Ponderano.

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