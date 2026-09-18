Attualità
Incidente stradale a Gaglianico. Due veicoli si sono scontrati
Una donna di Valdilana rimasta ferita e portata in ospedale.
Incidente stradale a Gaglianico. Due veicoli si sono scontrati
Bmw 120 condotta da un uomo del 1996 di Cerrione con un passeggero, l’altro veicolo condotta da una Ford Fiesta condotta da una donna del 2002. Quest’ultima è stata trasportata in ospedale a Ponderano.
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