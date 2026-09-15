Incidente mortale sul lago Maggiore: muore centauro 60enne

La dinamica dello schianto deve ancora essere ricostruita nei dettagli. Sul posto sono intervenuti i soccorritori insieme ai carabinieri e al personale Anas. Gli accertamenti serviranno a stabilire le circostanze che hanno portato i due mezzi a entrare in collisione lungo una delle principali arterie che costeggiano il Lago Maggiore.

Per permettere le operazioni di emergenza e i rilievi necessari, la statale 34 è stata temporaneamente chiusa al traffico nei due sensi di marcia. Una misura indispensabile per consentire agli operatori di lavorare in sicurezza e procedere con tutti gli accertamenti sul luogo dell’incidente.

Il personale Anas si è occupato anche della gestione della circolazione e delle operazioni necessarie per consentire la successiva riapertura della carreggiata. La chiusura ha però avuto immediate conseguenze sul traffico, con lunghe code che si sono progressivamente formate sia verso Verbania sia nella direzione opposta.