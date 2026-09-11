Incidente all’alba a Viverone: tre feriti in ospedale

Mattinata di paura a Viverone, dove un grave incidente stradale si è verificato intorno alle 8 di ieri. Il violento impatto tra due vetture ha richiesto il tempestivo intervento dei sanitari del 118 e dei Carabinieri di Netro.

A riportare la peggio sono stati gli occupanti dei veicoli: la conducente e il passeggero della prima auto sono stati presi in cura dai soccorritori e accompagnati all’ospedale di Vercelli. L’uomo alla guida del secondo mezzo, residente a Cavaglià, è stato invece trasportato al pronto soccorso di Ivrea.

Al momento non si conoscono con precisione le condizioni dei tre feriti. Soltanto dopo aver concluso i soccorsi e completato la messa in sicurezza dell’area, le forze dell’ordine hanno potuto ripristinare il regolare flusso della viabilità.

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