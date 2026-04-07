Attualità
Incidente a Trivero: in auto c’è un bambino
Altro sinistro alla Brughiera dove una persona è stata investita
Incidente a Trivero: in auto c’è un bambino.
Scontro tra due auto in via Roma a Trivero nella giornata di Pasqua. A bordo di una delle due vetture c’era un bambino. Il piccolo però non ha avuto bisogno delle cure mediche. Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso.
Sempre ieri a Pasquetta un altro incidente si è verificato sempre a Trivero in località Brughiera. La persona è stata investita. Sul posto la polizia locale.
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