Incidente a Castelletto: in due in ospedale

Una Fiat Panda e un Suv della Bmw lunedì mattina, 28 luglio, si sono scontrati a Castelletto Cervo. Sinistro avvenuto in via per Mottalciata. All’interno vi erano due persone che sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso.

Presenti anche i sanitari del 118 che hanno proceduto al ricovero dei due automobilisti. Le loro condizioni non sono comunque gravi.

