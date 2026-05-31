Attualità
Incendio spento alla diga di Asei tra Curino e Sostegno
Ancora da chiarire le cause
Un incendio boschivo è divampato ed è poi stato circoscritto e domato nei giorni scorsi nei pressi della diga di Asei, tra i comuni di Curino e Sostegno. Le fiamme hanno interessato un’area verde della zona, facendo scattare l’intervento dei soccorritori.
Sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco di Biella e Ponzone, affiancate dai volontari dell’Aib. Presenti anche i carabinieri, mentre per supportare le operazioni dall’alto è stato attivato l’elicottero regionale.
L’intervento dall’alto e da terra
Le operazioni sono proseguite per diverse ore, con lanci d’acqua effettuati dall’elicottero e il lavoro delle squadre a terra. L’obiettivo era contenere il fronte del fuoco, impedire che le fiamme avanzassero e raggiungere i punti più difficili.
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