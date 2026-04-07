Attualità
Incendio domato tra Camburzano e Mongrando
Sul posto le squadre Aib e vigili del fuoco
Incendio domato tra Camburzano e Mongrando
E’ successo nel giorno di Pasquetta lunedì 6 aprile. Nel pomeriggio un incendio è scoppiato nel sottobosco tra Camburzano e Mongrando. Sul posto sono intervenute quattro quadre tra Aib e vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area
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