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Incendio boscaglia a Donato: intervengono gli Aib

Le fiamme sono state prontamente domate dai volontari Aib.

Pubblicato

45 minuti fa

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Incendio boscaglia a Donato: intervengono gli Aib.

Rimane alta l’allerta incendi in tutto il Piemonte. L’altro giorno a Donato un’ampia area di boscaglia è andata a fuoco. Ancora da chiarire le cause. Sul posto sono intervenuti i volontari Aib che hanno messo in sicurezza l’area.

Presenti anche i caraabinieri forestali per i controlli del caso. L’area è stata completamente bonificata.

 

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