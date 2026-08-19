Incendio alloggio a Santhià: evacuata una famiglia

Questa mattina 19 agosto dopo le 7:10 squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dal distaccamento di Livorno Ferraris insieme a quella Volontaria di Santhià più l’ausilio dell’ autoscala e della prima partenza dalla Centrale sono intervenute in Via Svizzera a Santhià per l’ incendio di un’ appartamento al terzo piano di una palazzina.

All’ arrivo sul posto delle squadre dei Vigili del Fuoco l’ abitazione era pienamente invasa dal fumo a causa di un’ incendio che aveva interessato una parte della abitazione, sono state evacuate diverse persone tra cui bambini ed adulti mediante l’ausilio dell’ autoscala più altre dagli appartenenti dello stabile a seguito di un controllo effettuato, contemporaneamente le altre squadre hanno provveduto alla completa estinzione delle fiamme ed alla rimozione di materiale interessato dal rogo.

Sono tutt’ora incorso le operazioni di messa in sicurezza perché l’ intervento è ancora in corso.

Intervenuti sul posto, i Carabinieri della Stazione vicina, agenti della Polizia Locale ed i Sanitari della Croce Blu e VAPC.

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