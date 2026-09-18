Attualità
Incendio abitazione a Biella: due persone intossicate
Intervento dei vigili del fuoco e dell’ambulanza del 118
Ieri pomeriggio il personale dei Vigili del fuoco di Biella è intervenuto nel Comune di Biella in Via Craveia n°5 per incendio abitazione di un edificio di tre piani fuori terra.
L’incendio ha interessato il primo piano danneggiando esternamente i due piani soprastanti.
All’interno dell’abitazione vi erano un signore ed una signora che veniva trasportata in codice verde all’Ospedale di
Biella per effettuare ulteriori accertamenti.
L’abitazione oggetto dell’intervento, causa i danni arrecati dall’incendio all’impianto elettrico ed all’impianto di adduzione del gas non risulta perciò abitabile.
Presenti sul posto anche la Questura di Biella e personale sanitario del 118.
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