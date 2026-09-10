Incendi boschivi: dall’11 settembre cessa lo stato di massima pericolosità in Piemonte.

Incendi boschivi: dall’11 settembre cessa lo stato di massima pericolosità in Piemonte

La Regione Piemonte comunica la chiusura dello stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale a partire da venerdì 11 settembre 2026.

La decisione arriva dopo le valutazioni del Centro Funzionale di Arpa Piemonte e del Settore Protezione civile regionale, che hanno confermato il venir meno delle condizioni di rischio elevato.

Cosa cambia da venerdì 11 settembre

Con la cessazione dello stato di massima pericolosità terminano i divieti specifici previsti dalla normativa, tra cui:

• il divieto di accendere fuochi entro 100 metri da aree boscate, arbustive e pascolive;

• il divieto di utilizzare fuochi pirotecnici nelle stesse fasce di rispetto.

Lo stato di massima pericolosità era stato dichiarato l’8 luglio 2026, in seguito alle condizioni climatiche e ambientali che avevano aumentato il rischio di propagazione degli incendi.

Le parole dell’assessore alla Protezione civile Marco Gabusi

«Le condizioni attuali consentono di superare le restrizioni previste per il periodo di massima pericolosità. Resta fondamentale mantenere comportamenti responsabili e prudenti».

La chiusura dello stato di pericolosità non significa abbassare la guardia: la tutela dei boschi piemontesi richiede comportamenti corretti, attenzione alle norme e collaborazione da parte di tutti.

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