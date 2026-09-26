Inaugurazione dell’area archeo-mineraria Pietra Bianca 2 di Bioglio. Un capitolo dimenticato di storia, tecnologia e avventura umana sta per tornare alla luce. Domani alle 10 l’appuntamento è alla Casa del pescatore (Panoramica Zegna – Sp 232) per il taglio del nastro e l’apertura ufficiale della miniera di magnetite e delle sue installazioni esterne.

Un’inaugurazione attesa, resa possibile dal cofinanziamento della Fondazione Crb, che va a rivoluzionare e ad arricchire il circuito escursionistico a tappe realizzato nel 2015.

Inaugurazione dell’area archeo-mineraria Pietra Bianca 2 di Bioglio

Con questa nuova apertura, il percorso si trasforma in un vero e proprio museo a cielo aperto che unisce tre grandi aree archeo-minerarie del territorio. L’area di Rondolere (alto forno, raffineria e maglio idraulico), inaugurata nel 2005. L’Opificio in riva destra Sessera (frantoio idro-meccanico, laveria e forno di assaggio), inaugurato nel 2009. E la neonata area attrezzata di Pietra Bianca 2, fulcro di questo nuovo itinerario.

Questi siti sono liberamente accessibili dalla primavera all’autunno. E diventano lo scenario di esclusive visite guidate in occasione di eventi promossi dal Ministero della Cultura, dall’Associazione italiana di metallurgia e dall’Unione montana. In collaborazione con l’Oasi Zegna, l’associazione “Il Patrimonio storico-ambientale” e il DocBi – Centro studi biellesi e dagli altri enti partner.

La valorizzazione di questo comprensorio risponde perfettamente alla sfida lanciata dalle Giornate europee del patrimonio 2026: “Proteggere il patrimonio. Rinnovare, resistere, reinventare”.

Non si tratta solo di archeologia, ma di una vera e propria forma di resistenza culturale contro la perdita di una memoria tecnologica travolta dall’industrializzazione. Installazioni nate secoli fa come risorse strategiche vengono oggi reinventate e protette come beni culturali di immenso valore didattico, architettonico e paesaggistico.

Il progetto permette di illustrare dal vivo, in simbiosi con l’ambiente naturale, processi produttivi del passato quasi dimenticati. Mettendo in dialogo la realtà materiale scoperta dagli archeologi con i dati scientifici di laboratorio e i documenti d’archivio.

Cosa visitare a Pietra Bianca 2

Il pubblico, guidato da nuovi pannelli esplicativi e percorrendo una sentieristica appena ristrutturata, potrà esplorare da vicino svariate componenti. Un antico forno di arrostimento. Una forgia mineraria d’epoca. Un edificio polifunzionale, originariamente diviso tra spazio abitativo e officina per la siderurgia artigianale. E infine una suggestiva petroteca all’aperto, che espone blocchi lapidei mineralizzati e rari massi-frantoio manuali. Eccezionale testimonianza di una fase estrattiva tardomedievale che ha anticipato la successiva attività di fine Settecento.

Dietro la rinascita di questo sito c’è un titanico lavoro di squadra interdisciplinare. Archeologi, storici, geomorfologi, mineralogisti, petrografi, chimici, ingegneri ambientali, pedologi, botanici e zoologi hanno lavorato fianco a fianco. Per ricostruire l’incontro tra la storia del nostro pianeta e la storia dell’uomo.

Il sito è stato scavato tra il 2017 e il 2019 in regime di concessione ministeriale dal Dipartimento di studi storici dell’Università degli studi di Torino. Che in collaborazione con la Soprintendenza e gli enti partner sta curando un’edizione scientifica esaustiva di tutte le scoperte ottenute.

Dalla Casa del pescatore si cammina per circa 500 metri lungo la pista che lambisce Rondolere, per poi proseguire verso l’Alpe Briolo fino a raggiungere il sito.

Trattandosi di un itinerario escursionistico in ambiente montano, sono obbligatorie scarpe da trekking e un abbigliamento comodo e sportivo.

La partecipazione all’inaugurazione è libera a tutti. Per motivi organizzativi è gradita la prenotazione: segreteria@aipsam.org oppure al numero 338-618.4.408.

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