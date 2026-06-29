Alemanno e Pozzolo a Biella per l’inaugurazione della sede di Futuro Nazionale

Giovedì 2 luglio, alle 16, sarà inaugurata la nuova sede di Futuro Nazionale Biella in via Ugo Macchieraldo 7/D, alla presenza di Gianni Alemanno, tra i fondatori del movimento già leader del movimento Indipendenza, e l’onorevole Emanuele Pozzolo.

“Una nuova presenza sul territorio per dare voce alle istanze dei cittadini e costruire un punto di riferimento politico, culturale e identitario – spiegano gli esponenti biellesi del partito a proposito dell’apertura della sede -. L’appuntamento rappresenta un momento particolarmente significativo per il percorso di crescita di Futuro Nazionale in Piemonte. La presenza di Gianni Alemanno costituisce infatti un importante segnale di attenzione verso il lavoro che il movimento sta portando avanti sul territorio e conferma la volontà di rafforzare il radicamento locale”.

Alemanno a Biella per la nuova sede di Futuro Nazionale. Pozzolo: “Un segnale preciso”

«La scelta di Gianni Alemanno di visitare Biella tra le sue prime tappe dopo il ritorno all’attività politica è un segnale preciso», dichiara il deputato Emanuele Pozzolo. «Il Piemonte è una delle regioni centrali nel progetto di crescita di Futuro Nazionale e del percorso politico promosso dal generale Roberto Vannacci. Il Biellese e il Vercellese rappresentano da sempre un punto di riferimento per il centrodestra e oggi chiedono soprattutto una politica fatta di serietà, concretezza e capacità amministrativa: meno parole e più fatti».

La giornata proseguirà con la visita al Santuario di Oropa, luogo simbolo della storia e dell’identità piemontese.

«Prima di costruire il futuro bisogna custodire le proprie radici – prosegue Pozzolo -. Oropa rappresenta le nostre radici spirituali, culturali e identitarie. Solo partendo da questi valori è possibile costruire un progetto politico credibile, autentico e vicino ai cittadini».

Dellarovere: “L’apertura della sede risposta concreta alla richiesta di partecipazione e ascolto”

Ad accogliere Alemanno e Pozzolo sarà Guido Dellarovere, referente provinciale di Futuro Nazionale, che presenterà le attività, gli obiettivi e i progetti del movimento per il territorio.

«L’apertura della nostra sede rappresenta una risposta concreta alla crescente richiesta di partecipazione e di ascolto che arriva dai cittadini», afferma Guido Dellarovere. «Vogliamo che questo spazio diventi un laboratorio di idee, un luogo di confronto e di aggregazione per tutti coloro che credono nel rilancio economico, sociale e culturale del Biellese. La presenza di Gianni Alemanno conferma l’importanza che il coordinamento nazionale attribuisce al nostro territorio».

Il deputato Emanuele Pozzolo sottolinea inoltre come questa visita rappresenti anche il riconoscimento del lavoro svolto in Piemonte.

«La crescita di Futuro Nazionale è il risultato dell’impegno quotidiano di tanti militanti e dirigenti. Desidero ringraziare l’onorevole Cristina Patelli, referente regionale del Piemonte, e Guido Dellarovere per il lavoro politico e organizzativo che stanno portando avanti con

determinazione. Grazie al loro impegno il movimento continua a consolidare la propria presenza sul territorio e a diventare un punto di riferimento sempre più credibile».

Al termine dell’inaugurazione seguiranno gli interventi dei relatori, un momento di confronto aperto con cittadini, sostenitori e rappresentanti della stampa e, a conclusione dell’evento, un rinfresco.

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