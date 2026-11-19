In via de La Salle c’è una “trappola” tra i cubetti.

In via de La Salle c’è una “trappola” tra i cubetti

Nuova criticità al manto stradale, questa volta in pieno centro cittadino. A segnalarla è un lettore, che richiama l’attenzione sulle condizioni di via de La Salle, la strada che collega via San Filippo a piazza Primo Maggio. «Alcuni cubetti della pavimentazione hanno ceduto in prossimità delle lastre di pietra, formando un avvallamento che, a prima vista, potrebbe passare inosservato, ma che nasconde un potenziale pericolo per chi transita – spiega -. Se ci finisci dentro c’è il rischio di farsi molto male. Penso soprattutto agli anziani e ai cittadini con difficoltà motorie, che potrebbero inciampare e cadere. Spero in un intervento prima che qualcuno possa mettersi in pericolo».

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook