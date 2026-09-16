In tanti all’addio a Fabrizio Merlin: 68 anni

Si sono celebrati celebrano oggi, mercoledì 16 settembre, alle 11.30 nella chiesa parrocchiale di San Giuseppe a Vercelli i funerali di Fabrizio Merlin, il 68enne morto improvvisamente domenica pomeriggio mentre stava giocando a padel al Relais Santo Stefano di Sandigliano. Familiari, amici e conoscenti si ritroveranno per accompagnarlo nell’ultimo saluto.

La scomparsa di Merlin ha suscitato profondo cordoglio per la rapidità con cui si è consumato il dramma. Nato a Vercelli il 13 agosto 1958, aveva compiuto 68 anni da poco più di un mese. Lascia la mamma Paola, la sorella Cristina, i nipoti Simone e Diletta e gli altri parenti, che in queste ore stanno ricevendo la vicinanza di quanti lo conoscevano.

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