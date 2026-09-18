Intervento congiunto del Soccorso Alpino Speleologico Piemontese, Soccorso Alpino della Guardia di Finanza ed Elisoccorso di Azienda Zero della base di Borgosesia in Alta Val Sessera.

In cerca di funghi viene punto dai calabroni: salvato nel bosco

Nella mattinata di oggi, venerdì 18 Settembre, la centrale unica 112 ha ricevuto una richiesta di aiuto da parte di una persona che riferiva di trovarsi nei pressi del torrente Dolca alla ricerca di funghi e che il compagno di gita era stato morso da alcuni calabroni.

Immediata l’attivazione dei soccorsi, dalla Base di Borgosesia si è alzata in volo l’eliambulanza di Azienda Zero, visto il meteo negativo sulla zona è stato attivato simultaneamente il Soccorso Alpino Biellese con la Stazione di Vallemosso e Valsesiano con la stazione di Scopello oltre al SAGF Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Alagna.

L’eliambulanza ha raggiunto la zona, ma ha dovuto fare rientro alla base per il meteo negativo.

Nel frattempo le squadre a bordo di mezzi fuoristrada hanno raggiunto la zona, trovando la persona che ha data l’allarme ad aspettarle, da lì, dopo una breve ricerca la persona è stata raggiunta e immediatamente stabilizzata mediante farmaci da Medico e Infermiere della squadra a terra del Soccorso Alpino Valsesiano e successivamente portata fino ai mezzi fuoristrada per il trasporto in ospedale.

Nonostante la puntura di più calabroni il tempestivo intervento da parte dei sanitari ha permesso di recuperare la persona in buone condizioni di salute.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Contenuto sponsorizzato