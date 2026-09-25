Un insolito nascondiglio per far circolare lo stupefacente all’interno del carcere. Circa due grammi di hashish sono stati scoperti questa mattina dagli agenti della Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Torino, nascosti in un contenitore di pasta — nello specifico gnocchi — destinato alla popolazione detenuta.

In carcere hashish nascosta tra gli gnocchi

Il sequestro è avvenuto intorno alle 11:45 al piano terra del Padiglione B, durante un normale controllo di routine eseguito con il supporto delle unità cinofile e rivolto ai detenuti “portavitto”, addetti al trasporto e alla distribuzione dei pasti. L’operazione ha permesso di bloccare la droga e avviare le indagini per ricostruire la filiera del tentativo di contrabbando.

L’episodio ha riacceso il dibattito sulle condizioni operative negli istituti di pena. Donato Capece e Vicente Santilli, vertici nazionale e regionale del sindacato SAPPE, si sono congratulati con gli agenti, definendo l’intervento una prova dell’efficacia e della dedizione del personale. Tuttavia, dal sindacato si solleva un fermo appello alle istituzioni: “Serve potenziare i controlli antidroga, integrare gli organici e dotare gli agenti di tecnologie moderne”.

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