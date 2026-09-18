Il Vercelli Pride sabato in centro a Vercelli.

Il “Vercelli Pride”, organizzato da parte dell’Arcigay “Rainbow Vercelli” ha i diritti come fulcro dallo slogan «Facciamo che ci siamo, facciamo che ci sono», al titolo: “Art. 3, dalla Carta all’orgoglio”, per festeggiare gli 80 anni della Costituzione della Repubblica Italiana e dell’articolo 3 che recita: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini…».

Sabato 19 settembre saranno presenti anche i comitati Pride di Novara, Biella e VCO, il Comitato Valle d’Aosta, quelli delle altre province piemontesi e una delegazione dell’Europride Torino 2027. il programma prevede il raduno in piazza Roma alle 15, La parata partirà alle ore 16, il percorso si snoderà lungo viale Garibaldi e poi transiterà in via XX Settembre e arriverà in piazza Camana, poi tornerà indietro, da via Massaua verso piazza Battisti, corso San Martino, piazza Pajetta e di nuovo in viale Garibaldi fino al parco Kennedy, con arrivo intorno alle 18,30, qui ci saranno gli interventi dei vari relatori, Al parco sarà anche possibile rifocillarsi, con la presenza di 4 “food truck”. Alle 20, sempre al “Pride Park” l’atteso concerto con la reunion della mitica band “Tony e i volumi”, la nottata poi proseguirà con un DJ set con DJ Lui-J dalle 23,30, all’ “Ottimo listening bar” nell’area ex Montefibre.

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