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Il sole torna prepotente alto nel cielo

Le previsioni meteo per la giornata di oggi, lunedì 27 luglio

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2 minuti fa

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Il sole torna prepotente alto nel cielo. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, lunedì 27 luglio, su Biella e su tutta la nostra provincia.

Il sole torna prepotente alto nel cielo

Nella notte il meteo a Biella si presenta con un cielo sereno. Le temperature si mantengono attorno ai 22°C, con una lieve diminuzione fino a 20,6°C nelle ore più tarde. La velocità del vento è moderata, oscillando tra i 10 e 12 km/h, proveniente principalmente da Nord Ovest.

Durante la mattina, il cielo continua a rimanere sereno. Le temperature salgono rapidamente, raggiungendo i 25,5°C entro le 9. La velocità del vento si attenua, mantenendosi sotto i 6 km/h. L’umidità è contenuta, attorno al 42%.

Il pomeriggio porta un ulteriore aumento delle temperature, che toccheranno i 33,4°C intorno alle 14. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimane sereno, con una copertura nuvolosa minima. La velocità del vento è moderata, ma non supera i 7,5 km/h. L’umidità si attesta intorno al 27%, rendendo l’aria piuttosto secca.

Infine, nella sera, il meteo continua a essere favorevole, con temperature che scendono gradualmente fino a 23°C. Il cielo rimane sereno e la velocità del vento è ridotta, con raffiche leggere che non superano i 5,8 km/h. L’umidità aumenta leggermente, ma rimane comunque a livelli accettabili.
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