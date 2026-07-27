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Il sole torna prepotente alto nel cielo
Le previsioni meteo per la giornata di oggi, lunedì 27 luglio
Il sole torna prepotente alto nel cielo. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, lunedì 27 luglio, su Biella e su tutta la nostra provincia.
Il sole torna prepotente alto nel cielo
Nella notte il meteo a Biella si presenta con un cielo sereno. Le temperature si mantengono attorno ai 22°C, con una lieve diminuzione fino a 20,6°C nelle ore più tarde. La velocità del vento è moderata, oscillando tra i 10 e 12 km/h, proveniente principalmente da Nord Ovest.
Durante la mattina, il cielo continua a rimanere sereno. Le temperature salgono rapidamente, raggiungendo i 25,5°C entro le 9. La velocità del vento si attenua, mantenendosi sotto i 6 km/h. L’umidità è contenuta, attorno al 42%.
Il pomeriggio porta un ulteriore aumento delle temperature, che toccheranno i 33,4°C intorno alle 14. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimane sereno, con una copertura nuvolosa minima. La velocità del vento è moderata, ma non supera i 7,5 km/h. L’umidità si attesta intorno al 27%, rendendo l’aria piuttosto secca.
Infine, nella sera, il meteo continua a essere favorevole, con temperature che scendono gradualmente fino a 23°C. Il cielo rimane sereno e la velocità del vento è ridotta, con raffiche leggere che non superano i 5,8 km/h. L’umidità aumenta leggermente, ma rimane comunque a livelli accettabili.
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