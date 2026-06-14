Il sole resta padrone del cielo, ma le nuvole ci provano…. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, domenica 14 giugno, su Biella e su tutta la nostra provincia.

Il sole resta padrone del cielo, ma le nuvole ci provano…

Nella notte il Bielese si presenta con un cielo leggermente velato. Le temperature si attestano attorno ai 21°C, con un’umidità che varia tra il 55% e il 58%. La velocità del vento è moderata, oscillando tra i 6 e i 7 km/h, proveniente principalmente da Nord-Nord Ovest.

Durante la mattina, il meteo continua a mostrare un cielo che alterna sole e nuvole. Le temperature salgono gradualmente, raggiungendo i 27°C intorno alle 10. L’umidità si mantiene attorno al 49-56%, mentre il vento è leggero, con velocità comprese tra i 1,3 e i 9,9 km/h, prevalentemente da Sud-Est.

Nel pomeriggio, le condizioni rimangono stabili con cielo potenzialmente velato e temperature che si attestano intorno ai 25-26°C. La probabilità di precipitazioni è bassa, attorno all’8%. L’umidità aumenta, raggiungendo il 57% verso le 17, mentre il vento si presenta moderato, con velocità variabili tra i 3 e i 9 km/h.

Infine, nella sera, il meteo cambia leggermente, con la presenza di nubi sparse. Le temperature scendono fino a 17°C entro le 21. L’umidità aumenta ulteriormente, superando il 70%, e il vento si mantiene leggero, con velocità tra i 5 e gli 8 km/h.

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