Il sole continua a farla da padrone nel cielo. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, giovedì 9 aprile, su Biella e su tutta la nostra provincia.

Il sole continua a farla da padrone nel cielo

La notte a Biella si presenta con un cielo sereno e una temperatura che si attesta intorno ai 12,1°C. La copertura nuvolosa è minima, pari a 1%, e non si prevedono precipitazioni. I venti soffiano debolmente da est-nord-est, con una velocità di circa 2 km/h.

Nella mattina, il cielo si mantiene inizialmente con poche nuvole, ma successivamente alcune nuvole potrebbero velarlo coperto. Le temperature salgono fino a 16,6°C entro mezzogiorno. Non si registrano precipitazioni. I venti continuano a soffiare da nord-est, con velocità variabili tra 4 e 7 km/h.

Durante il pomeriggio, si assiste a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un ritorno al cielo completamente sereno. Le temperature raggiungono il picco di 19,9°C. La copertura nuvolosa scende al 6%, e i venti si fanno più forti, toccando anche i 10,3 km/h.

La sera si presenta con un cielo sereno e temperature intorno ai 13,5°C. La copertura nuvolosa rimane bassa, attorno al 9%, e i venti si calmano, mantenendosi sotto i 7 km/h. L’umidità si stabilizza attorno all’84%, garantendo una serata fresca ma piacevole.

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