Il sindaco Olivero ha incontrato il nuovo comandante dei carabinieri

Il Sindaco di Biella, Marzio Olivero, ha incontrato a Palazzo Oropa il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri, Tenente Colonnello Marco Spaziani, 44 anni, proveniente dal Comando provinciale di Monza. Spaziani ha assunto l’incarico dopo il trasferimento del Colonnello Marco Giacometti, recentemente salutato dalla Città di Biella.

Un incontro istituzionale che ha rappresentato l’occasione per un primo confronto sulle esigenze della città e sull’importanza della collaborazione tra le istituzioni. Il Sindaco, in rappresentanza di tutta l’Amministrazione comunale, ha espresso apprezzamento per il lavoro quotidianamente svolto dall’Arma dei Carabinieri sul territorio, sottolineando il valore della presenza capillare dei militari e

del rapporto diretta con la cittadinanza.

Il Sindaco Marzio Olivero dichiara: «Ho dato il benvenuto in città al comandante Spaziani a cui ho confermato, fin da subito, la piena disponibilità dell’Amministrazione a lavorare insieme. La sicurezza non è fatta soltanto di controlli e interventi, ma anche della capacità delle istituzioni di conoscersi, confrontarsi e mantenere un rapporto costante. In questi anni abbiamo visto quanto sia importante questa collaborazione e quanto i cittadini la percepiscano. Al Tenente Colonnello Spaziani rivolgo quindi un sincero augurio di buon lavoro: troverà nel Comune un interlocutore attento e disponibile, con l’obiettivo comune di rendere Biella sempre più sicura e vivibile.»

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Contenuto sponsorizzato