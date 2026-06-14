Il Ricetto brilla a Trevi, il borgo cuore del turismo nazionale. Una giornata in Umbria nella località di Trevi per partecipare all’assemblea nazionale dei Borghi più belli. Era presente la consigliera delegata Valeria Maffeo.

Il Ricetto brilla a Trevi

«Ho rappresentato con onore e tanta emozione il nostro territorio – ha dichiarato -. Con il suo magnifico ricetto eravamo presenti al più importante appuntamento annuale della rete che riunisce centinaia di piccoli Comuni italiani. Comuni contraddistinti da un patrimonio straordinario di storia, cultura, identità e bellezza. Numerosa la presenza anche di tutti gli altri borghi più belli del Piemonte».

Maffeo entra nello specifico: «Ho avuto modo di confrontarmi con gli altri amministratori su esperienze e buone pratiche. E mettere giù le basi per future collaborazioni».

Uno dei momenti focali è stato il rinnovo degli organi dell’associazione per il prossimo quinquennio: il presidente nazionale, con la conferma di Fiorello Primi, e il direttivo.

Oltre ai 200 sindaci, amministratori e delegati dei borghi associati, hanno partecipato rappresentanti istituzionali, partner nazionali e operatori del settore turistico e culturale. Temi centrali la sostenibilità, l’innovazione, la digitalizzazione e il contrasto allo spopolamento dei piccoli comuni. Sfide sempre più decisive per il futuro delle comunità locali.

I dati Istat

Tra i momenti di maggiore interesse, la presentazione dei dati Istat, che ha offerto un quadro aggiornato delle performance turistiche dei Borghi più belli d’Italia. Evidenziandone il ruolo sempre più rilevante nel sistema turistico nazionale e il contributo alla crescita complessiva del settore.

«Candelo – continua Maffeo – fa parte dell’associazione I Borghi più belli d’Italia dal 2002. Grazie alla lungimiranza dell’amministrazione dell’epoca e al lavoro condiviso che negli anni ne ha consolidato il valore. Ulteriormente accresciuto dall’attenzione che anche l’amministrazione del sindaco Paolo Gelone continua a dedicare a questo importante circuito. Il territorio e il suo ricetto si distinguono oggi tra i borghi più affascinanti e apprezzati d’Italia».

Conclude il primo cittadino Gelone: «Siamo orgogliosi che Candelo continui ad essere protagonista all’interno dell’associazione dei Borghi più belli d’Italia. Una rete che rappresenta un’opportunità di crescita e valorizzazione per il nostro territorio».

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