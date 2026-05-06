Nei giorni scorsi il Rettore del Politecnico di Torino, Stefano Corgnati, ha visitato il campus di Città Studi Biella, dove ha sede anche il Comfort LAB, laboratorio di ricerca dell’Ateno dedicato al tessile sportivo. La visita si inserisce nel percorso avviato durante il mandato del Rettore e nel programma “Polito in Transition”, con un’attenzione costante a sostenibilità, innovazione e ricerca.

Il Rettore del Politecnico Stefano Corgnati al campus di Città Studi

Accompagnato da Ada Ferri, Professoressa del Politecnico e Responsabile del laboratorio, e dal team di lavoro, il Rettore ha potuto approfondire le attività in corso, osservare i progetti più recenti e visionare prototipi sviluppati anche in collaborazione con importanti brand sportivi.

L’obiettivo è trasformare competenze scientifiche e tecnologie in risultati concreti, con ricadute in termini di prestazioni e benessere.

Il Comfort LAB si dedica allo studio e allo sviluppo di materiali tessili avanzati, con particolare attenzione alle applicazioni nell’abbigliamento e nelle attrezzature sportive. Le attività di ricerca comprendono l’analisi delle prestazioni dei materiali e la valutazione del comfort termo-fisiologico.

Il laboratorio adotta un approccio sperimentale che integra progettazione e validazione, avvalendosi di strumentazioni sofisticate come la camera climatica e sensori per il monitoraggio dei parametri fisiologici. Questa sinergia tra ricerca sui materiali, ingegneria e analisi del comfort consente di sviluppare soluzioni innovative orientate sia alle prestazioni sia al benessere dell’atleta.

Il Comfort LAB rappresenta una realtà unica nel panorama nazionale e si distingue per un approccio fortemente multidisciplinare, che combina competenze di ingegneria, scienza dei materiali ed ergonomia, con un marcato orientamento all’innovazione e al trasferimento

tecnologico. Risultati concreti ottenuti grazie alla qualità e dedizione del Team coordinato dalla Prof.sa Ferri

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