Attualità
Entrano in casa a Ponderano e gli portano via i gioielli
MAlviventi in azione
Entrano in casa a Ponderano e gli portano via i gioielli.
Furto l’altro giorno a Ponderano. I ladri sono entrati in un alloggio. Hanno rovistato ovunque portando via gioielli. La proprietaria al suo rientro non ha potuto far altro che chiamare i carabinieri.
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