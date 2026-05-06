Entrano in casa a Ponderano e gli portano via i gioielli.

Furto l’altro giorno a Ponderano. I ladri sono entrati in un alloggio. Hanno rovistato ovunque portando via gioielli. La proprietaria al suo rientro non ha potuto far altro che chiamare i carabinieri.

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