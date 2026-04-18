Il prof Barbero racconta San Francesco in Duomo – FOTO

Non ha deluso le aspettative la lezione del professor Alessandro Barbero che ieri sera, nella suggestiva cornice della cattedrale, ha raccontato la vita di San Francesco a oltre 600 persone intervenute per l’occasione.

Tutto esaurito all’interno del Duomo, dove è stata registrata un’affluenza da record. Purtroppo la cattedrale non è bastata a contenere tutti coloro che avrebbero voluto partecipare all’evento.

La lezione, organizzata nell’ambito di “Sia Luce” (festival supportato da Fondazione Crb) nell’ambito dell’800° anniversario della nascita del “più grande santo”, è durata circa un’ora e mezza e ha catturato la massima attenzione del pubblico.

La serata è stata introdotta dalla curatrice Irene Finiguerra e da don Paolo Boffa Sandalina.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook