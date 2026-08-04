Il prof Alessandro Barbero visita l’Archivio di Stato di Biella.

Sui social l’Archivio di Stato ha condiviso le foto e un commento.

“Oggi abbiamo avuto il piacere di accogliere all’Archivio di Stato di Biella un ospite speciale: Alessandro Barbero, storico, scrittore e divulgatore tra i più apprezzati del panorama italiano.

Oltre alla sua straordinaria competenza, desideriamo ringraziarlo per la grande disponibilità, la gentilezza e la simpatia con cui ha condiviso questo momento con noi.