Domenica sera, alle 23:15 su Rai Tre, il tribunale di Biella sarà infatti protagonista della celebre trasmissione con la puntata incentrata sul processo a Emanuele Pozzolo, deputato vercellese ed esponente di Futuro Nazionale, scaturito dagli strascichi del noto sparo di Capodanno a Rosazza.

Il processo per lo sparo di Rosazza domenica su Rai Tre

In aula non si è discusso direttamente della ferita inferta a Luca Campana, vicenda chiusa sul piano penale a seguito del risarcimento e del conseguente ritiro della querela. Al centro del giudizio sono finiti invece i reati minori: il porto in luogo pubblico del revolver North American, classificato come arma da collezione e dunque non coperto dalla licenza da poco ottenuta dal parlamentare, e la detenzione di munizioni ritenute dall’accusa a espansione.

Il dibattimento ha comunque ripercorso i concitati momenti della festa organizzata nella pro loco guidata dalla sindaca Francesca Delmastro. Tra i banchi dei testimoni si sono alternati volti noti della politica locale e nazionale, dall’allora sottosegretario Andrea Delmastro a Luca Zani, fino allo stesso Campana e al suocero Pablito Morello, allora caposcorta di Delmastro.

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