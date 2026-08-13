Il Piemonte e un clima “africano”. Caldo intenso e temporali accompagnano il Piemonte nei prossimi giorni, con una nuova impennata delle temperature. È lo scenario tracciato dal meteorologo Andrea Vuolo.

Il Piemonte e un clima “africano”

L’anticiclone è tornato a rafforzarsi, alimentato da aria subtropicale molto calda, facendo salire nuovamente le temperature. Tra mercoledì 12 e il 16-17 agosto sulla pianura piemontese sono attese massime comprese tra 35 e 38 gradi.

Sulle pianure sud-orientali potranno essere raggiunti valori ancora superiori. Il caldo sarà notevole anche in montagna, con 30-32 gradi fino a 900-1.200 metri e lo zero termico vicino ai 4.500 metri. Le temperature resteranno fino a 5-7 gradi oltre le medie stagionali.

Una possibile variazione emerge dal 18 agosto, quando le correnti atlantiche potrebbero raggiungere maggiormente l’arco alpino. Favorendo l’ingresso di aria meno calda e un graduale ritorno verso temperature più consone al periodo.

Vuolo invita però a non parlare di fine dell’estate. Lo scenario indica piuttosto un ridimensionamento dell’ondata di caldo, con giornate ancora estive ma temperature meno estreme e notti potenzialmente più sopportabili.

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