Il caldo ferma lo sci estivo sul Cervino: chiuse le piste del ghiacciaio svizzero

Il caldo ferma lo sci estivo sul Cervino. Da sabato 1° agosto, il versante svizzero del Cervino sospende l’attività sciistica sul ghiacciaio del Plateau Rosà. La decisione è stata comunicata dalla società svizzera che gestisce gli impianti

La causa è il rapido deterioramento del manto nevoso causato dalle temperature eccezionalmente elevate degli ultimi giorni. Lo zero termico ha infatti raggiunto quasi i 5mila metri, rendendo impossibile garantire condizioni di sicurezza agli sciatori.

Il caldo ferma lo sci estivo sul Cervino

La chiusura è a tempo indeterminato e resta in vigore fino a quando nuove precipitazioni o un cambiamento meteo permetteranno di ripristinare un innevamento adeguato. Una misura già adottata in passato durante estati particolarmente calde.

L’assenza di nevicate e il caldo persistente hanno accelerato la fusione del ghiacciaio del Teodulo, lasciando ampie porzioni di ghiaccio e roccia scoperte. Le immagini diffuse nelle scorse ore mostrano un paesaggio molto diverso da quello abitualmente associato allo sci estivo, con piste ormai impraticabili.

Il presidente di Cervino Spa ha spiegato che le condizioni non consentono più di praticare lo sci in sicurezza. Nonostante la sospensione dell’attività turistica sulle piste, restano aperti gli spazi destinati agli allenamenti della nazionale svizzera.

Impianti aperti per il turismo

La chiusura riguarda esclusivamente lo sci estivo. Gli impianti di risalita continuano a funzionare per escursionisti, visitatori al Piccolo Cervino e appassionati di mountain bike.

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