Il PD chiede sanzioni a Trenitalia e rimborsi del 50% ai pendolari per i disservizi di Trenitalia. La proposta nell’ordine del giorno in Consiglio regionale.

Il PD chiede sanzioni a Trenitalia

Ripetuti ritardi, cancellazioni di corse e disservizi che hanno colpito la rete ferroviaria piemontese durante la stagione estiva e nel corso dell’anno. Il documento impegna formalmente il presidente e la giunta regionale ad attivare con urgenza le procedure sanzionatorie nei confronti del gestore Trenitalia. Come previsto dal Contratto di Servizio e dalla legge regionale numero 1 del 2000, applicando le penali per il mancato rispetto degli standard di qualità e puntualità pattuiti.

Contestualmente, l’iniziativa sollecita l’Agenzia per la Mobilità Piemontese a far valere in modo rigoroso gli indicatori di affidabilità definiti all’interno dell’accordo 2022-2032.

Rimborsi del 50% per gli abbonati e il modello Toscana

La proposta mira a destinare le somme derivanti dalle sanzioni alla società di trasporto in un sostegno economico diretto a beneficio degli utenti penalizzati dai continui disagi. L’ordine del giorno richiede che i proventi incassati dalle penali vengano interamente reinvestiti per finanziare una misura straordinaria di ristoro. Uno sconto pari al 50% sul costo dell’abbonamento mensile oppure un rimborso equivalente per i titolari di abbonamento annuale.

Il gruppo Dem ha citato l’esperienza della Regione Toscana come modello da replicare. Sottolineando come la certezza delle sanzioni possa rappresentare uno stimolo concreto per spingere il gestore a investire sulle linee e a garantire standard elevati. A tutela di studenti e lavoratori pendolari.

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