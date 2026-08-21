Seguici su

AttualitàCircondario

Il Nonnobus di Vigliano all’asta per 7mila euro

Il mezzo acquistato nel 2005 non viene più utilizzato dai volontari

Pubblicato

2 minuti fa

il

Aggiungi La Provincia di Biella come Fonte preferita su Google

l Comune di Vigliano Biellese mette all’asta il “Nonnobus”, lo storico Fiat Ducato a 9 posti acquistato nel 2005 dall’amministrazione Sangalli. Equipaggiato con pedana per sedie a rotelle, il mezzo è stato a lungo impiegato dai volontari dell’associazione Opera per accompagnare gli anziani alle visite mediche.

Il Nonnobus di Vigliano all’asta per 7mila euro

Oggi, però, le normative sulla sorveglianza sanitaria richiedono una formazione specifica e una struttura organizzativa più complessa per chi effettua questi trasporti. Come spiega la sindaca Cristina Vazzoler, per un’amministrazione non è più semplice garantire il servizio tramite la gestione volontaria diretta. Il Comune punta ora a una convenzione con l’Auser per riattivare la prestazione, mentre i volontari di Opera continueranno a dedicarsi ad altre attività sul territorio.

Senza più utilizzo, il veicolo (revisionato a marzo 2025) va quindi all’asta con una base di 7.000 euro. Le offerte scadono il 10 settembre; l’apertura delle buste avverrà il 14 settembre alle 10. Per info: www.comune.vigliano.bi.it.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *