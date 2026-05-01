Il ministro Pichetto: “Lavoro sicuro e digitoso”

“Un lavoro sicuro e dignitoso è il fondamento di una società civile. La Festa dei Lavoratori sia un’occasione per riflettere sulle incertezze e le difficoltà che il Governo, anche con il più recente provvedimento approvato in Consiglio dei Ministri, intende superare. Un pensiero di gratitudine va a tutti i lavoratori impegnati nei settori dell’ambiente e dell’energia – dall’economia circolare alle rinnovabili – che con il loro impegno sostengono concretamente la transizione di cui il Paese ha bisogno”. Lo dichiara il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto.