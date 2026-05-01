Il legame tra Caroccia e Delmastro? Incredulità

In commissione parlamentare antimafia il procuratore di Roma Francesco Lo Voi ha ricostruito la vicenda sulla società “Le 5 Forchette srl” per la gestione del ristorante “La Bisteccheria d’ITalia”.

“La prima impressione – ha spiegato – fu quella incredulità. Si pensava a un caso di omonimia”.

E così venne chiesto alla Guardia di Finanza di rifare gli accertamenti. “Si pensava a un errore”. Poi i successivi riscontri hanno confermato la notizia.

Poi il procuratore Lo Voi ha aggiunto: “la società era stata costituita tra soggetti vari, peraltro tutti provenienti da Biella, e la figlia di Mauro Caroccia. Da lì abbiamo iniziato a fare accertamenti”.

Altri dettagli però non sono resi noti.

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