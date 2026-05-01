Addio a don Dino Lanzone, Trivero in lutto: aveva 99 anni. Fu a lungo parroco di Matrice e poi rettore del santuario della Brughiera.

Trivero e la Brughiera piangono don Dino Lanzone

Sperava di poter festeggiare i 100 anni assieme alla comunità, ai suoi amici e collaboratori. Non ce l’ha fatta per meno di sei mesi. Don Dino Lanzone se n’è andato nella mattinata di oggi, venerdì 1 maggio, nel suo alloggio accanto all’amato santuario della Brughiera, di cui è stato rettore fino al 2024.

Una decina di giorni fa il sacerdote era stato colto da un grave problema di salute, ed è stato assistito fino all’ultimo da amici e collaboratori. Ma fino a poche settimane fa era ancora presente e attivo nelle varie funzioni e iniziative del santuario. Un luogo di culto che è sempre stato nel suo cuore, e dove ha voluto trascorrere il suo tempo anche dopo il passaggio di testimone come rettore.

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